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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зебинисо из Таджикистана победила на ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе "Народный артист - 2025" в Москве

Зебинисо из Таджикистана победила на ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе "Народный артист - 2025" в Москве

Avia.pro - СМИ Россия — страна великих традиций, культуры и искусства. Здесь проходят конкурсы, которые объединяют лучших исполнителей, певцов, танцоров и музыкантов со всей страны.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Может быть нас готовят к тому, что в следующий раз нам &quot;предложат&quot; выбрать президентом России Рохмона? И будет наша страна называться Рохмонссия?
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5 час.
Александр Пятнистый
или Рахмоностан
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4 час.
Людмила Новик
Почему этот конкурс назывался Всероссийским. Таджикистан разве в составе РФ?Ну кто опять протягивает эту шнягу?Я прекрасно отношусь к детям. но Крокус я не забыла. А уж, как он изменил и искалечил жизнь тех кто потерял своих близких даже страшно представить. Назовите его конкурсом стран Брикс. но не пытайтесь азиатов ,изгонявших русских в 90-е насильно к нам интегрировать.
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3 час.
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