Зебинисо из Таджикистана победила на ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе "Народный артист - 2025" в Москве

Может быть нас готовят к тому, что в следующий раз нам "предложат" выбрать президентом России Рохмона? И будет наша страна называться Рохмонссия?

Людмила Новик

Почему этот конкурс назывался Всероссийским. Таджикистан разве в составе РФ?Ну кто опять протягивает эту шнягу?Я прекрасно отношусь к детям. но Крокус я не забыла. А уж, как он изменил и искалечил жизнь тех кто потерял своих близких даже страшно представить. Назовите его конкурсом стран Брикс. но не пытайтесь азиатов ,изгонявших русских в 90-е насильно к нам интегрировать.