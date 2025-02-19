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Зебинисо из Таджикистана победила на ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе "Народный артист - 2025" в Москве
Комментарии
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Виктор Хованов
Может быть нас готовят к тому, что в следующий раз нам "предложат" выбрать президентом России Рохмона? И будет наша страна называться Рохмонссия?
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5 час.
Александр Пятнистый
или Рахмоностан
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4 час.
Людмила Новик
Почему этот конкурс назывался Всероссийским. Таджикистан разве в составе РФ?Ну кто опять протягивает эту шнягу?Я прекрасно отношусь к детям. но Крокус я не забыла. А уж, как он изменил и искалечил жизнь тех кто потерял своих близких даже страшно представить. Назовите его конкурсом стран Брикс. но не пытайтесь азиатов ,изгонявших русских в 90-е насильно к нам интегрировать.
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3 час.
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