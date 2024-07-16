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Коннор Макдэвид: «Менеджмент «Эдмонтона» проделал отличную работу в межсезонье. Удержать столько ребят – это хорошо. В эпоху потолка зарплат это сложно сделать»

В сезоне-2023/24 «Ойлерс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Флориде» (3-4 в серии). В межсезонье в команду перешли Виктор Арвидссон и Джефф Скиннер.

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