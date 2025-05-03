С сентября в некоторых школах России начнут апробацию оценок за поведение

По мнению Минпросвещения РФ, это способствует укреплению сознательной дисциплины школьников С 1 сентября 2025 года в школах шести регионов России стартует пилотный проект по выставлению оценок за поведение, передает ТАСС.
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