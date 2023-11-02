Осталось два дня. Регионы готовятся к открытию выставки «Россия»

Белые медведи, робот-певец, юрты, подушки-камни, ожившие реки — все регионы России подготовили фееричные стенды для демонстрации своих достижений и славных вех истории на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, которая откроется 4 ноября.
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