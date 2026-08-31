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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Батракова: «Посредники от «Зенита» говорили, что у клуба есть желание купить игрока. Алексей не рассматривал переход внутри России»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника « Галатасарая » Алексея Батракова , ответил на вопрос о том, интересовался ли «Зенит» футболистом.

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