От Тегерана до Потсдама: большая дипломатия в конце Второй мировой войны

Как Сталин, Рузвельт и Черчилль преодолевали взаимное недоверие на пути к постъялтинскому миру. И почему дипломатия все равно закончилась холодной войной Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн и председатель Совнаркома СССР и Государственного комитета обороны Иосиф Сталин (слева направо) на Потсдамской конференции, 1945 годчитайте на monocle.