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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид не смог доиграть матч с «Индианой» после случайного удара по лицу

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вынужден был покинуть площадку незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) из-за травмы.

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