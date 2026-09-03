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Царьград

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Что православные отмечают 4 сентября: церковный праздник и народные традиции

Что православные отмечают 4 сентября: церковный праздник и народные традиции

Что можно и чего нельзя делать в этот день. 4 сентября в православном календаре — это день памяти сразу нескольких святых, центральное место среди которых занимает мученик Агафоник Никомидийский.

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