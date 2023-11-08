"Мамонты" Хуснуллина сыграли в ящик?

24 октября этого, 2023 года The Moscow Post опубликовал журналистское расследование "Спросите Марата Шакирзяновича, или фонд, который лопнул" Речь в расследовании шла о воровстве в Фонде развития территории, также непонятной деятельности Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области.