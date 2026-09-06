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Газета.ру

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Фигуристка Трусова заявила, что ей непростительно не сделать четверной прыжок

Фигуристка Трусова заявила, что ей непростительно не сделать четверной прыжок

Слова российской фигуристки Александры Трусовой перед исполнением произвольной программы на «Челленджере» в Японии попали в эфир.

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