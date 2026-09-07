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Царьград

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Росстат зафиксировал зарплаты свыше 150 тыс. рублей в 9 регионах

Росстат зафиксировал зарплаты свыше 150 тыс. рублей в 9 регионах

В июне 2026 года средняя зарплата в России составила 114 743 рубля, но в девяти регионах она превысила 150 тысяч.

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