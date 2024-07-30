Силы ВМФ РФ и Каспийская флотилия начали плановые учения

Объединения и соединения Военно-морского флота (ВМФ) России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.
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