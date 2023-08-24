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У Месси 10 голов и 3 передачи в 8 играх за «Интер Майами»

У Месси 10 голов и 3 передачи в 8 играх за «Интер Майами»

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 8 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 10 голов.

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