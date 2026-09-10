⚖️ Крымчанин предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих 48-летний житель Феодосии создал публичную страницу в соцсети и с марта 2025 по июнь 2026 года размещал там публикации с высказываниями, оскорбляющими чувства верующих.