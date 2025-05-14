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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак пропустил не менее 3 шайб в 9 из 11 матчей в текущем плей-офф. У вратаря «Виннипега» 85,1% сэйвов, в гостевых играх – 79,3%

Хеллибак пропустил не менее 3 шайб в 9 из 11 матчей в текущем плей-офф. У вратаря «Виннипега» 85,1% сэйвов, в гостевых играх – 79,3%

Вратарь «Виннипега» отразил 21 из 24 бросков в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (1:3, 1-3).

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