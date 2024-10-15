❗️⚡️Подразделения КНА взорвали несколько автомобильных и железных дорог на севере Южной Кореи, недалеко от демилитаризованной зоны.
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❗️⚡️Подразделения КНА взорвали несколько автомобильных и железных дорог на севере Южной Кореи, недалеко от демилитаризованной зоны.