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Информационный марафон - стартуем

22 416 подписчиков

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  • Александр Ляшенко
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«У нас тыл уничтожается. Украина не победит» – Дацюк

«У нас тыл уничтожается. Украина не победит» – Дацюк

Украинская грабительская элита фактически уничтожает экономику своей страны, лишая ВСУ шансов на победу.

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Комментарии
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Галина Чужая
У нас воруют не меньше, а судя по последним лесопосадкам  воровали бюджетами... Так что наша экономика тоже страдает, только наш народ из другого теста сделан, в отличие от  укропов.
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
&quot;... лишая ВСУ шансов на победу&quot;. а был ли шанс?
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19 час.

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