Украинская грабительская элита фактически уничтожает экономику своей страны, лишая ВСУ шансов на победу.
«У нас тыл уничтожается. Украина не победит» – Дацюк
Комментарии
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Галина Чужая
У нас воруют не меньше, а судя по последним лесопосадкам воровали бюджетами... Так что наша экономика тоже страдает, только наш народ из другого теста сделан, в отличие от укропов.
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
"... лишая ВСУ шансов на победу". а был ли шанс?
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19 час.
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