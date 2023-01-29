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«ПСЖ» оптимистичен по поводу трансфера Шкриньяра уже зимой. «Интер» требует 20 млн евро и бонусы

Милан Шкриньяр может перейти в «ПСЖ» из «Интера» уже этой зимой. Как стало известно ранее, защитник заключил с парижанами предварительный контракт, чтобы перейти на правах свободного агента летом.

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