Сбежавший из России актер Панин задолжал Родине 69 тыс рублей

В начале 2025 года налоговая служба выставила сбежавшему из России актеру Алексею Панину (внесен в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом) задолженность на сумму в 69 тыс рублей за имущество, оставшееся в стране.
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