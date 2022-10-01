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Платье из жидкого хлопка, нанесенное спреем на Беллу Хадид, произвело фурор на показе Coperni

Платье из жидкого хлопка, нанесенное спреем на Беллу Хадид, произвело фурор на показе Coperni

На Неделе моды в Париже в здании бывшего аббатства XIII века состоялся показ новой весенне-летней коллекции Coperni.

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