Председатель СК Александр Быстрыкин считает, что в Конституции должна быть прописана государственная идеология.
Вред или глупость... по поводу государственной идеологии и конституции...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
отказ от идеологии - результат поражения в холодной войне ...
Ответить
12 час.
Александр Рожков
Без советской идеологии страна имеет то, что имеет. А имеем мы антисоветчину, то есть ИМЕЕМ ИДЕОЛОГИЮ - отрицающую советские ценности. Те, кто ратует за идеологию, должны, прежде всего указывать, какую идеологию они имеют ввиду. Ведь идеология идеологии рознь. Во всякой идеологии заложены интересы тех, кто исповедует эту идеологию. Кому она приносит пользу, грубо говоря. И это заблуждение или сознательная ложь - утверждение, что мы живем без идеологии. Как бы ни так. Разве у правящего класса нет идеологии? А как же тогда все эти клятвы в верности западным ценностям и приверженности либерализму, которые произносило уже после ельцина наше руководство? http://www.youtube.com/watch?v=qulwuOkIA9w Путин – либерал
Путин-либерал
YouTube
Ответить
7 час.
Александр Рожков
Не отказ от идеологии, а смена идеологии была. И в результате смены идеологии руководства страны и было добровольное поражение в холодной войне. И теперь время требует не идеологии, а смены идеологии. Классовое государство имеет ту государственную идеологию, какую имеют руководство страны и элита. Если кто то не удовлетворен идеологией, или ему представляется, что нет идеологии, то он, следовательно, желает перехода к другой идеологии. Но государственная идеология всегда будет отражать интересы правящего класса и не отражать интересы остальных классов и групп населения. Поэтому вопрос надо ставить не о смене идеологии, а о смене правящего класса, на правящий класс, имеющий идеологию, которая отвечает представлениям о справедливости большинства общества.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии