Вред или глупость... по поводу государственной идеологии и конституции...

Александр Рожков

Без советской идеологии страна имеет то, что имеет. А имеем мы антисоветчину, то есть ИМЕЕМ ИДЕОЛОГИЮ - отрицающую советские ценности. Те, кто ратует за идеологию, должны, прежде всего указывать, какую идеологию они имеют ввиду. Ведь идеология идеологии рознь. Во всякой идеологии заложены интересы тех, кто исповедует эту идеологию. Кому она приносит пользу, грубо говоря. И это заблуждение или сознательная ложь - утверждение, что мы живем без идеологии. Как бы ни так. Разве у правящего класса нет идеологии? А как же тогда все эти клятвы в верности западным ценностям и приверженности либерализму, которые произносило уже после ельцина наше руководство? http://www.youtube.com/watch?v=qulwuOkIA9w Путин – либерал