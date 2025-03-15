Посол РФ в Италии объяснил реакцию Захаровой на заявления Маттареллы

Российский посол в итальянской столице Алексей Парамонов дал комментарий о том, почему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление президента Италии Серджо Маттареллы защитой от нападок.
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