Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Поздно звонить в колокола когда пидоры во власти.Советский экономи...
  • Vova Гарин
    Убийц в судже просит помиловать а в другой стране устроил кровавую бойню!Трамп приказал во...
  • Ирина Некрасова
    Зеленец производит впечатление психически нездорового субъекта - и внешне, и по поведению, по его высказываниям... Ин...Дизен: давление н...

Посол РФ в Италии объяснил реакцию Захаровой на заявления Маттареллы

Посол РФ в Италии объяснил реакцию Захаровой на заявления Маттареллы

Российский посол в итальянской столице Алексей Парамонов дал комментарий о том, почему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление президента Италии Серджо Маттареллы защитой от нападок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх