Вяжем длинную тунику с плетением

Нежная туника цвета нефрита с восхитительным плетеным узором и свободным силуэтом в духе 60-х. Размеры 36/38, 40/42 и 44/46 ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Пряжа (100% мериносовой шерсти; 160 м/50 г) — 750 (800-850) г светло-зеленой, спицы №4,5 и 5; круг.