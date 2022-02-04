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Кайри Ирвингу не нравилось, что «Кливленд» нанял помощников Леброна, но не взял на работу его людей

«Кливленд» с Кайри Ирвингом в составе несколько лет подряд играл в финальных сериях, а в 2016 году стал чемпионом.

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