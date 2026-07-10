"GPIF To The Rescue?" Yen Jumps After Japan Urges Pension Funds To Invest More At Home After a relentless collapse in the yen to a 40 year lows, the trajectory was finally dented overnight when Japan’s finance minister called for the nation’s massive pension funds to increase investments in domestic assets, boosting the yen from near four-decade lows and spurring a rally in bonds.
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