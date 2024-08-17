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Lincoln показал обновленный внедорожник Navigator с гигантским дисплеем

Lincoln показал обновленный внедорожник Navigator с гигантским дисплеем

В США представили обновленный внедорожник Lincoln Navigator. Об этом сообщает motor1.com. Автомобиль получил огромный 48-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, 14 USB-портов, кресла второго ряда с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

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