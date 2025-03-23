Юнармейцы Омской области приняли участие в акции «Эстафета Победы»

На территории бульвара Победы состоялся митинг, посвящённый прибытию символа эстафеты, в ходе которого участники почтили память героев Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к мемориалу.
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