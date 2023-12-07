Россиянкам сохранят пособия в случае раннего выхода из декрета

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Госдума приняла законы о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.
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