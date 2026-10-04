Минобороны РФ прокомментировало угрозы Зеленского об усилении ударов по России

Удары, которые наносились военнослужащими Вооруженных сил России по объектам, обеспечивавшим интересы ВСУ, будут усилены после заявлений Владимира Зеленского об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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