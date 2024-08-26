Каманцев: «Все члены ЭСК считают, что Москалев допустил ошибку. VAR, к сожалению, ему не помог»

Глава судейского комитета и руководитель экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (3:2) Владимир Москалев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота железнодорожников в моменте с падением защитника южан Максима Осипенко.
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