Каманцев: «Все члены ЭСК считают, что Москалев допустил ошибку. VAR, к сожалению, ему не помог»

Глава судейского комитета и руководитель экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (3:2) Владимир Москалев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота железнодорожников в моменте с падением защитника южан Максима Осипенко.