Льюис Хэмилтон отказался комментировать спор с Тото Вольфом

Льюис Хэмилтон отказался комментировать спор с Тото ВольфомMercedes AMG F1 / LAT ImagesПосле провального 13-го места в квалификации Гран При Эмилии-Романьи у Льюиса Хэмилтона произошла словесная перепалка с руководителем Mercedes Тото Вольфом.