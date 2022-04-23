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Льюис Хэмилтон отказался комментировать спор с Тото Вольфом

Льюис Хэмилтон отказался комментировать спор с Тото Вольфом

Льюис Хэмилтон отказался комментировать спор с Тото ВольфомMercedes AMG F1 / LAT ImagesПосле провального 13-го места в квалификации Гран При Эмилии-Романьи у Льюиса Хэмилтона произошла словесная перепалка с руководителем Mercedes Тото Вольфом.

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