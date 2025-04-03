Пресс-секретарь Белого дома Левитт не исключила новых санкций против России

При этом США не наложили на РФ торговые пошлины Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными «жесткими» санкционными ограничениями от Соединенных Штатов, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios.
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