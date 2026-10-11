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Dealing Range Theory. London Expansion and NY reversal. 08.10.26

Dealing Range Theory. London Expansion and NY reversal. 08.10.26

Dealing Range Theory. London Expansion and NY reversal. 08.10.26 E-mini S&P 500 Futures (Dec 2026) CME_MINI:ESZ2026 Tra3er_NeXuS Outlining the daily orderflow on NQ and ES.

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