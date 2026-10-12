TMZ: умер актер из сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт

Американский актер Ар Джей Митт, получивший известность благодаря роли Уолтера Уайта - младшего в популярном сериале «Во все тяжкие», скончался в возрасте 34 лет.
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