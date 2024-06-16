Ростовский губернатор: на происшествии в СИЗО пытались сыграть антироссийские провокаторы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что с комментариями в его канал «массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями».