Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Милуоки»

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Милуоки» (142:101). Морэнт набрал 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх