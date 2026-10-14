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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канцеров сделал дубль в матче с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой. У него 3+0 в 7 играх в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард «Чикаго» Роман Канцеров сделал первый дубль в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:3).

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