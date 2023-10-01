Офицер ВС России: ВСУ пытаются добивать украинских военных, попадающих в плен

Украинских военных попадающих в плен к ВС России, киевская армия старается уничтожать ещё у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид».
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