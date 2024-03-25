Ивич высказался о возможном назначении в «Спартак»

Владимир Ивич ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак». Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, недавно уволенный из клуба с Кубани, ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».
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