Украина требует у Евросоюза всё больше денег на своё существование и продолжение войны с Россией. Как заметил в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» российский военкор Сергей Шилов, «потужная динамика вырисовывается» после начала кампании ударов ВС РФ по украинским стратегическим отраслям.
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