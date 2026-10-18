Украина требует у Евросоюза всё больше денег на своё существование и продолжение войны с Россией. Как заметил в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» российский военкор Сергей Шилов, «потужная динамика вырисовывается» после начала кампании ударов ВС РФ по украинским стратегическим отраслям.