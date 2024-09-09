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  • Sobering
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Сбывается пророчество Иоанна Кронштадтского: 2024 год станет особенным

Сбывается пророчество Иоанна Кронштадтского: 2024 год станет особенным

Иоанн Кронштадтский, живший в 19 веке, предсказал важные события для РоссииСвященник Русской православной церкви Иоанн Кронштадский в годы своей жизни определил даты, которые являются судьбоносными для России.

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