Историк моды Васильев: преимущество Познера – жизнь между тремя странами

Не поддержавший СВО стилист Александр Васильев подчеркнул в интервью NEWS.ru, что Владимир Познер обладает сразу тремя паспортами: российским, французским и американскими и спокойно живет между тремя странами.
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