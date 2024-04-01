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Историк моды Васильев: преимущество Познера – жизнь между тремя странами

Не поддержавший СВО стилист Александр Васильев подчеркнул в интервью NEWS.ru, что Владимир Познер обладает сразу тремя паспортами: российским, французским и американскими и спокойно живет между тремя странами.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Слуга трёх господ, непонятный гражданин неизвестно какой  нации.
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11 час.
Yvan
России он точно не слуга.
Ответить
11 час.

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