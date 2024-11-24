Российские авиакомпании приостановили полеты уже на половине лайнеров Airbus

Ремонтировать современные двигатели в России оказалось невозможно из-за сложности и санкций. Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/А321neo, что составляет половину парка этих моделей в России.
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