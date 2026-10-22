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Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул раскритиковал высказывание Бруну Фернандеша . Хавбек «Манчестер Юнайтед» критически высказался о решениях главного тренера Майкла Кэррика на фоне поражения от « Комо » (1:4) в Лиге чемпионов : «Тренерский штаб решил не прессинговать персонально, а оставлять пространство.