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Эффектные и неприхотливые: какие цветы посадить на клумбы, чтобы было меньше хлопот

Эффектные и неприхотливые: какие цветы посадить на клумбы, чтобы было меньше хлопот

Далеко не могут тратить на уход за садом очень много времени. Чтобы участок всегда смотрелся красиво и ухоженно, можно разбить на нем пышные клумбы и посадить цветы, которые неприхотливы, не требуют особого ухода, но смотрятся очень живописно.

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