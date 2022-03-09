Эффектные и неприхотливые: какие цветы посадить на клумбы, чтобы было меньше хлопот

Далеко не могут тратить на уход за садом очень много времени. Чтобы участок всегда смотрелся красиво и ухоженно, можно разбить на нем пышные клумбы и посадить цветы, которые неприхотливы, не требуют особого ухода, но смотрятся очень живописно.