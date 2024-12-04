Дачу заберут без спроса на законном основании: за что собственник в 2025 году может лишиться земельного участка Ольга БезродняяНовый закон, который вступит в силу весной следующего года, позволит изымать садовые и строительные участки: изменения затронут владельцев, которые не используют землю по назначению.