В Ижевске 24 апреля обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 апреля побит рекорд максимальной температуры воздуха за сутки. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.
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