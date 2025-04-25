SUSANIN
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SUSANIN

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В Ижевске 24 апреля обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха

В Ижевске 24 апреля обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 апреля побит рекорд максимальной температуры воздуха за сутки. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

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