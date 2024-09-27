Собянин: Москва приняла 12,2 млн гостей за январь – июнь

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги летнего туристического сезона в столице. По итогам первого полугодия Москва приняла 12,2 миллиона гостей – это на 6% больше, чем показатели допандемийного 2019 года.
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