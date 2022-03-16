Daily Moscow

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Для РФ нет больше смысла состоять в ПАСЕ

ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. Как пишет РИА Новости, за проект заключения с призывом к Комитету министров СЕ потребовать выхода Российской Федерации из организации  проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, трое воздержались.

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