Для РФ нет больше смысла состоять в ПАСЕ

ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. Как пишет РИА Новости, за проект заключения с призывом к Комитету министров СЕ потребовать выхода Российской Федерации из организации проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, трое воздержались.
ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. Как пишет РИА Новости, за проект заключения с призывом к Комитету министров СЕ потребовать выхода Российской Федерации из организации проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, трое воздержались.
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