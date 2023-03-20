Власти крымского Джанкоя подтвердили информацию о работе ПВО в городе

Глава администрации Джанкоя (Крым) Игорь Ивин подтвердил сведения об атаке дронов на город. Слова чиновника передает телеканал «Крым 24».
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